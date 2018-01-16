Çekya'daki bir atletizm müsabakasının sonu kötü bitti.

Çekya Atletizm Federasyonu'nun da resmi sitesinden duyurduğu olayda bir sporcunun gülle atışı doğrudan hakem Pavel Zeman'ın göğsüne geldi. Gençler salon şampiyonasında yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan hakem kurtarılamadı.

Sabah'ın haberine göre; Prag'da cumartesi günü gerçekleşen kazada hayatını yitiren Zeman, tecrübeli ve önemli bir yetkili olarak görülüyordu. Çekya polisinin de olayı soruşturduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada