Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Oyuna sonradan dahil olan ve 80. dakikada takımına bir puanı getiren Hugo Rodallega, gol vuruşu sırasında kafasına aldığı darbe nedeniyle yerde kaldı.

HAFIZA KAYBI YAŞADI

Kolombiyalı golcü, darbenin ardından kısa bir süre bilincini kaybetti. "Golü ben mi attım?" diyen Rodellega, beyin tomografisi için hastaneye götürüleceği sırada kendine geldi ve takımla birlikte uçağa binerek İstanbul'dan ayrıldı.

Rodallega'nın bu sezon Süper Lig'de 3 golü bulunuyor.

Kaynak: haberinburada