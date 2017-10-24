Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Kerim Frei, beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca elden çıkarılmıştı. İlk olarak Birmingham'a kiralanan Kerim Frei, yeni sezon öncesinde Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE MAÇINDA DA GOL ATMIŞTI

Başakşehir'de de beklediği forma şansını bulamayan Frei, büyük maçlarda oyuna girdikten sonra attığı gollerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe maçında 3-2'lik galibiyeti getiren golü atan Frei, eski takımı Beşiktaş karşısında da gol sevinci yaşadı.

OLCAY GOL ATIP, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

89. dakikada kaleci Fabri'yi avlayan Kerim, golden sonra coşkulu bir sevinç gösterisinde bulundu. Bu tavır siyah-beyazlıların tepkisini çekerken akıllara Olcay Şahan'ın attığı golden sonra tribünlerden özür dilemesi geldi. Olcay Şahan Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta attığı golden sonra tribünlerden özür dilemişti.

Kaynak: haberinburada