ATTIĞI GOL SONRASI SEVİNEN ESKİ BEŞİKTAŞLI KERİM FREİ'A, BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Kerim Frei, beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca elden çıkarılmıştı. İlk olarak Birmingham'a kiralanan Kerim Frei, yeni sezon öncesinde Başakşehir'in yolunu tutmuştu.
FENERBAHÇE MAÇINDA DA GOL ATMIŞTI
Başakşehir'de de beklediği forma şansını bulamayan Frei, büyük maçlarda oyuna girdikten sonra attığı gollerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe maçında 3-2'lik galibiyeti getiren golü atan Frei, eski takımı Beşiktaş karşısında da gol sevinci yaşadı.
OLCAY GOL ATIP, ÖZÜR DİLEMİŞTİ
89. dakikada kaleci Fabri'yi avlayan Kerim, golden sonra coşkulu bir sevinç gösterisinde bulundu. Bu tavır siyah-beyazlıların tepkisini çekerken akıllara Olcay Şahan'ın attığı golden sonra tribünlerden özür dilemesi geldi. Olcay Şahan Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta attığı golden sonra tribünlerden özür dilemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar