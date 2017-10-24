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ATTIĞI GOL SONRASI SEVİNEN ESKİ BEŞİKTAŞLI KERİM FREİ'A, BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ


Attığı Gol Sonrası Sevinen Eski Beşiktaşlı Kerim Frei'a, Beşiktaş Taraftarı Tepki Gösterdi
Tarih : 24 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Attığı Gol Sonrası Sevinen Eski Beşiktaşlı Kerim Frei'a, Beşiktaş Taraftarı Tepki Gösterdi(7/10)3

Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Kerim Frei, beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca elden çıkarılmıştı. İlk olarak Birmingham'a kiralanan Kerim Frei, yeni sezon öncesinde Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE MAÇINDA DA GOL ATMIŞTI

Başakşehir'de de beklediği forma şansını bulamayan Frei, büyük maçlarda oyuna girdikten sonra attığı gollerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe maçında 3-2'lik galibiyeti getiren golü atan Frei, eski takımı Beşiktaş karşısında da gol sevinci yaşadı.

OLCAY GOL ATIP, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

89. dakikada kaleci Fabri'yi avlayan Kerim, golden sonra coşkulu bir sevinç gösterisinde bulundu. Bu tavır siyah-beyazlıların tepkisini çekerken akıllara Olcay Şahan'ın attığı golden sonra tribünlerden özür dilemesi geldi. Olcay Şahan Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta attığı golden sonra tribünlerden özür dilemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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