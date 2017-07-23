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Attığı frikik golüyle kalecinin aklını aldı

ATTIĞI FRİKİK GOLÜYLE KALECİNİN AKLINI ALDI

Glasgow Rangers'ın yıldızı Niko Kranjcar, Marsilya'yla oynanan hazırlık maçında frikik golüyle rakip kalecinin adeta aklını aldı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Attığı Frikik Golüyle Kalecinin Aklını Aldı(6/10)2

Hazırlık maçında İskoç devi Glasgow Rangers ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç 1-1 sonuçlandı.

KALECİNİN AKLINI ALDI

75. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Glasgow'lu Niko Kranjcar, yaptığı harika vuruşla kaleci Mandanda'nın adeta aklını alarak topu ağlara yolladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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