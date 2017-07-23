ATTIĞI FRİKİK GOLÜYLE KALECİNİN AKLINI ALDI
Glasgow Rangers'ın yıldızı Niko Kranjcar, Marsilya'yla oynanan hazırlık maçında frikik golüyle rakip kalecinin adeta aklını aldı.
Hazırlık maçında İskoç devi Glasgow Rangers ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç 1-1 sonuçlandı.
KALECİNİN AKLINI ALDI
75. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Glasgow'lu Niko Kranjcar, yaptığı harika vuruşla kaleci Mandanda'nın adeta aklını alarak topu ağlara yolladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
- Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
- Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
- İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
- Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Volkan Şen'le Görüşüyor
- Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in Yardımcısı Oldu
- Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
- G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
- Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
- Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar