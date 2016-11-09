

Almanya'da yaşayan E.K, bir gün önce sosyal paylaşım Twitter üzerinden "Yarın akşam 19.30'da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk Havalimanı saldırısı" şeklinde bir yazı yazdı. Bu tweet üzerine emniyet güçleri harekete geçerek, sosyal medya hesapları üzerinden E.K'nın kimliğine ulaştı. Yapılan araştırmada E.K'nın Almanya'nın Berlin kentinde yaşadığı ve dün Fransa üzerinden Almanya'ya uçak bileti olduğunu tespit etti.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAREKET PAYLAŞIMLARI







Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Ekipleri tarafından Dış Hatlar gidiş katında alınan önlem sonucunda E.K, bilet aldığı Air France kontuarı önünde kıskıvrak yakalandı. Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. E.K'nın sosyal hesaplarında yapılan araştırma sonucunda aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda devlet büyüğüne hakaret içeren yazılar yazdığı öğrenildi. E.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.







kaynak:milliyet