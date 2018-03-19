İstanbul'da devam eden hafriyat kamyonu denetimleri sonucunda araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS takıldı, diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı.

13 MİLYON CEZA KESİLDİ, 600 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Atatürk Havalimanı'nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan 600'ünün de trafikten men edildiğini belirtti.

HAFRİYAT KAMYONLARINA ATS

Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken Araç Takip Sistemi'nin (ATS) hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti.

2 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

Araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS'nin taktırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade etti.

Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.

Kaynak: haberinburada