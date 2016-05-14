Intel, bundan yaklaşık 10 gün önce pek çok Atom işlemcinin üretimine son verileceğini duyurmuştu. Ne var ki Intel, atomik teknolojinin nimetleri ile bu kaybı, kazanca çevirecek.



Intel, bundan yaklaşık 10 gün önce pek çok Atom işlemcinin üretimine son verileceğini duyurmuştu. Ne var ki Intel, atomik teknolojinin nimetleri ile bu kaybı, kazanca çevirecek.



Amerikalı teknoloji devi Intel'in, mobil cihazlarda sıkça kullanılan ama şirkete, yapım maliyetleri esas alındığında hiç de kar getirmeyen Atom işlemcilerin üretiminin sona ereceğinin açıklamasından bu yana 10 günden fazla geçmedi.



Intel artık çok daha karlı ve düşük maliyetli bir projenin peşinde. French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (Fransız Alternatif Enerji ve Atomik Enerji Komisyonu – CEA) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Intel ve Fransız Alternatif Enerji ve Atomik Enerji Komisyonu, mobil cihazlara güç verecek teknolojiler üstünde birlikte çalışacak.



İki devin amacı, 3D ekranlarda, sanal gerçeklik gözlüklerinde, drone'larda, akıllı telefonlar ve tabletlerde uyum içerisinde çalışacak yongalar ve çevreye asgari zarar veren, güç üniteleri üretmek üzerine kurulu. Anlaşma önümüzde beş yıl için geçerli olacak.



Fransız Alternatif Enerji ve Atomik Enerji Komisyonu, 1945'de kurulan ulusal bir organizasyon. Intel söz konusu organizasyona, fon desteği sağlayacak. Intel Başkan Yardımcısı Rajeeb Hazra, üretilen teknolojilerin; sağlık, suç önleme, yenilenebilir enerji, güvenlik ve alarm sistemleri için dev çaplı altyapılar sunacağını açıkladı.



Intel, bu hamlesiyle, akıllıca bir eylemde bulundu ve Avrupa'da 50 büyük teknoloji tesisi ile de ortak çalışma fırsatı elde etti.



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