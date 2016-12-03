

Ankara Ticaret Odası bugün başkanını seçecek. Olaylı geçen seçim sürecinin ardından ipi ya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek veya Emine Erdoğan'ın akrabası iş adamı Gürsel Baran göğüsleyecek. Delegelerin oy verme işlemi saat 09:00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 14:00'da bitecek.



Seçim süreci son derece olaylı ilerledi. Gökçek'in seçim öncesi adaylara baskı yaptığı iddia edilirken YSK'ya seçimde hile olabileceği iddiaları üzerinde yazılı başvuru yapıldı.



ATO Congresium'da yapılacak seçime basın mensupları alınmayacak. Telefonlar dışarıda bırakılacak.







kaynak:sözcü