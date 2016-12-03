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ATO'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI


ATO'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI
Tarih : 03 Aralık 2016, 12:24
Puan Ver : Ato'da Başkanlık Seçimi Başladı(8/10)8


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oy kullanmak için geldiği ATO'da başkan adayları Osman Gökçek ve Gürsel Baran ile gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, seçimlerin iki aday, Ankara tüccarı ve ATO Meclisi için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Seçimin 188 meclis üyesi arasında geçen bir yarışma olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu durumun doğal olduğunu, demokrasi ruhunda bulunduğunu söyledi.



 



kaynak:yenişafak








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