ATO YÖNETİMİNDEN FLAŞ KARAR !
SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ATO seçimlerinde hile yapılacağına ilişkin iddia CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından ortaya atıldı. Yönetime aday olan Osman Gökçek'in ticaretle uğraşan ATO delegelerine baskı yaptığı iddiasında bulunan Emir, Gökçek'in kendisine oy verip vermeyen delegeleri belirlemek için oy pusulası üzerinde “çizik” operasyonu planladığını söyledi.
Emir, önlem alınmaması halinde ATO delegelerinin korku ve endişeyle Gökçek'e oy vermek zorunda kalacağı uyarısında bulunup, şaibenin önlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu, kayyum yönetimi ve yetkilileri göreve çağırdı.
kaynak:sözcü
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