

Gürsel Baran başkan seçildikten sonra sıcağı sıcağına şu açıklamayı yaptı:



Daha önce de söylemiştim 3 aşamalı bir acil eylem planımız var o yürürlüğe girecek. Bunlardan bir tanesi meslek komitelerimizin verimli geçmesi gayretinde olacağız.



Oda dışında birinci sıraya Ankara'dan uluslararası uçuşların artırılmasıyla ilgili çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun. Esenboğa dış hatlar hizmete açıldığında Esenboğa'nın en önemli aktarma merkezi olacağı söylendi ama gerçekleşmedi.



Ankara'dan 10 uluslararası uçuş var. İstanbul 400. Sonuna kadar takip ederek gayret edeceğiz.



Planımızı tam olarak duyururuz.



FETÖ süreciyle ilgili bizim ülkemizin güvenlik güçleri var bakanlıkları var ilgili birimleri var herkes çalışıyor. Bir kaç yıl süreceğini düşünüyorum. Bize ulaşan bilgiler dahilinde her şey sonuna kadar yapılacaktır.







kaynak:sözcü