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Atmosferdeki Karbondioksit Seviyesi 800 Bin Yıldır Görülmemiş Düzeyde

ATMOSFERDEKİ KARBONDİOKSİT SEVİYESİ 800 BİN YILDIR GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE

Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki karbondioksit oranında yaşanan hızlı artışın, küresel ısınmayı önleme hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığı, bunun ekonomik ve insani sonuçlarının olacağı uyarısında bulunuyor.

Tarih : 30 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Atmosferdeki Karbondioksit Seviyesi 800 Bin Yıldır Görülmemiş Düzeyde(9/10)5

Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit oranının 2016 itibarıyla rekor düzeye yükseldiği açıklandı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bilim insanları, hem insan aktivitesinin hem de El Nino olarak adlandırılan iklim döngülerinin karbondioksit oranını 800.000 yıldır görülmemiş düzeylere yükselttiğini belirtti.

KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEYE ENGEL

Karbondioksit oranındaki hızlı artışın küresel ısınmayı önleme hedeflerine ulaşmayı da zorlaştırdığı ifade ediliyor.

51 ülkeden toplanan verilerle hazırlanan raporda, küresel ısınmaya yol açan karbondioksit, metan ve nitrik oksit salınımlarının hangi bölgelerde yoğunlaştığı da incelendi. 2016 yılında ortalama karbondioksit salınım yoğunluğu, bir milyon partikül içinde 403,3 seviyesine yükseldi. Bu oran 2015'te 400 seviyesindeydi.

30 YILDA GÖZLENEN EN BÜYÜK ARTIŞ

WMO Küresel Atmosfer İzleme Programı Başkanı Oksana Tarasova, bu artışın son 30 yılda gözlenen en büyük artış olduğunu vurguladı. BBC'ye konuşan Tarasova, "Bir önceki büyük artış 1997-1998 dönemindeki El Nino dalgasında, 2.7 ppm seviyesiyle gözlenmişti. Bugün 3.3 ppm artıştan bahsediyoruz. Bu artış aynı zamanda son 10 yılın ortalamasından da yüzde 50 daha fazla" dedi.

CİDDİ EKONOMİK VE İNSANİ SONUÇLARI OLABİLİR

El Nino iklim döngüsü kuraklıklara yol açarak atmosferdeki karbondioksit oranını yükseltiyor. Her ne kadar insan etkisiyle salınan karbondioksit oranı son yıllarda hız kesmiş olsa da Tarasova, atmosferdeki toplam miktarın hala çok yüksek düzeyde olduğu uyarısını yapıyor.

WMO raporunda, son 70 yılda yaşanan karbondioksit salınımının, son buzul çağının ardından yaşanan karbondioksit salınımından 100 kat daha fazla olduğu da ifade ediliyor. Raporda, karbondioksit oranındaki hızlı artışın iklim dengelerinde öngörülemeyecek değişikliklere yol açabileceği ve bunun da ciddi ekonomik ve insani sonuçları olabileceği uyarısı yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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