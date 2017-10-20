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ATM'ler, Denetime Tabi Ürünler Listesine Eklendi

ATM'LER, DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİNE EKLENDİ

Ekonomi Bakanlığınca, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, ATM'ler denetime tabi ürünler listesine eklendi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Atm'ler, Denetime Tabi Ürünler Listesine Eklendi(8/10)4

Ekonomi Bakanlığınca "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, otomatik vezne makinaları (ATM) denetime tabi ürünler listesine eklendi. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEĞİŞİKLİK BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Buna göre, ATM'ler, "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi çerçevesinde, denetime tabi ürünler arasında yer alacak. Söz konusu değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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