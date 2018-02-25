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ATM'den Para Çekecekler Dikkat!

ATM'DEN PARA ÇEKECEKLER DİKKAT!

BDDK, ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücretine 2 lira 30 kuruş sınırı getirdi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 23:10
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ATM'lerden farklı bankı kartı ile para çekme işlemlerinde alınan fahiş komisyon ücretlerine düzenleme getirildi. BDDK'dan yapılan açıklamada artık ortak ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücretinin 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırıldığı belirtildi.



BDDK SINIRLAMA GETİRDİ



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak ATM'lerden para çekenlerden alınan ücretlerin çok yükselmesi üzerine sınırlama getirdiklerine dikkat çekti.



GELİR KAPISI HALİNE GETİRENLER VAR!



Yeni Şafak'ın haberine göre Yılmaz "Ortak ATM'de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var" diye uyardı.



100 LİRAYA 10 LİRA



Ortak ATM'lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, "Herhangi bir ATM'den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu" dedi.



2 LİRA 30 KURUŞ SINIRI



Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını, söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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