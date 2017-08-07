Bir grup genç, atlı karıncada adrenalin ararken içlerinden biri, hızla dönen oyuncaktan dışarı fırlayıp uçtu. O anlar arkadaşları tarafından videoya alındı.

Macera arayan gençler, motosikletin tekerleğini atlı karıncaya sürterek hızlanmasını sağlamak istedi. Kontrolden çıkan atlı karınca süratle dönerken, gençlerden biri oyuncaktan fırlayıp kendini yerde buldu. Arkadaşı tarafından videoya alınan bu anlar, internette kısa sürede yayılıp çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: haberinburada