O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

atletle tank süren adam bakın kim çıktı?

ATLETLE TANK SÜREN ADAM BAKIN KİM ÇIKTI?

Darbe girişimi sırasında hainlerin kullandığı tankı vatandaşların ele geçirmesinin ardından kullanan kamyon şoförü ve vinç operatörü Mehmet Köse, 5 dakikada çalıştırmayı başardığını söyledi.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 11:46
Puan Ver : Atletle Tank Süren Adam Bakın Kim Çıktı?(5/10)2


15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli kamyon şoförü Mehmet Köse'nin tank sürerken görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.



Göztepe'de E-5 karayolu üzerinde bulunan tankı kullanan 4 çocuk sahibi Mehmet Köse, “Bu olaylar duyulur duyulmaz göreve çağrıldım. Ben Büyükşehir Belediyesinde kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Sabaha kadar nöbetteydik. Sabaha karşı vatandaşlar tarafından ele geçirilen tankın yolda olduğu söylendi. Büyükşehir belediyesi vinç gönderdi. Gittik vincin 55 tonu kaldıramayacağını gördük. Bu esnada anahtarları istedim. İçine girdik. 5 dakikada çalıştırdım. Daha sonra kullandık” şeklinde konuştu.








Etiketler: Atletle  Tank  Süren  Adam  Bakın  Kim  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER