

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli kamyon şoförü Mehmet Köse'nin tank sürerken görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.







Göztepe'de E-5 karayolu üzerinde bulunan tankı kullanan 4 çocuk sahibi Mehmet Köse, “Bu olaylar duyulur duyulmaz göreve çağrıldım. Ben Büyükşehir Belediyesinde kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Sabaha kadar nöbetteydik. Sabaha karşı vatandaşlar tarafından ele geçirilen tankın yolda olduğu söylendi. Büyükşehir belediyesi vinç gönderdi. Gittik vincin 55 tonu kaldıramayacağını gördük. Bu esnada anahtarları istedim. İçine girdik. 5 dakikada çalıştırdım. Daha sonra kullandık” şeklinde konuştu.