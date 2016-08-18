ATLETİZMDE 3 KATEGORİDE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU
2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında 3 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında 3 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda yapılan atletizm müsabakalarında, kadınlarda uzun atlama, 100 metre engelli ve 200 metre finalleri sona erdi.
Uzun atlamada ABD'li Tianna Bartoletta, 7,17 metrelik atlayışıyla altın madalya elde etti. ABD'li Brittney Reese'in 7,15 metreyle gümüş madalya aldığı yarışmada, Sırp Ivana Spanovic de 7,08 metrelik mesafeyle bronz madalya kazandı. Doping cezaları nedeniyle atletizm branşında yer alabilen tek Rus sporcu Darya Klishina ise 6,63 metrelik atlayışıyla 9. sırayı aldı.
Thompson'dan ikinci altın
Kadınlar 100 metrede birincilik yaşayan Jamaikalı Elaine Thompson, 200 metre finalinde de 20.78'lik süresiyle ilk sırayı alarak ikinci altın madalyasını kazandı.
Hollandalı Dafne Schippers'ın 21.88'lik derecesiyle gümüş madalya aldığı yarışta, ABD'li Tori Bowie 22.15'lik zamanıyla bronz madalyaya ulaştı.
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