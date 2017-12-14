Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan Filipe Luis için Atletico Madrid Kulüp Başkanı Enrique Cerezo konuştu. Cerezo, Brezilyalı futbolcu için kendilerine teklif gelmediğini söyledi.

"FILIPE LUIS AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

İşte Filipe Luis'in transferi için Cerezo'nun Ajansspor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Yeni bir Avrupa Ligi kupası kazanmak için mücadele edeceğiz. Bizim için birinci hedef her zaman La Liga'yı ilk 3 içerisinde bitirmek. Bu bizim birinci hedefimiz. Sonra Copa del Rey, sonra da Şampiyonlar Liginin bir şekilde katılmamızı sağlayan sonuç neyse onu almak.

Bu sezon Şampiyonlar Liginde son 16'yı kalamadık. Şimdi Avrupa Ligindeyiz ve kupayı kazanmaya çalışacağız. Filipe Luis, Atletico Madrid'ten ayrılmayı istemiyor. Size net biçimde söyleyebilirim, Filipe Luis, Atletico'nun oyuncusudur ve Atletico'dan ayrılmayacak.

Mükemmel bir oyuncu ve kendisini bizim kulübümüze ait hissediyor. Ayrıca Galatasaray'dan Filipe için şu ana kadar bir teklif almadık."

Kaynak: haberinburada