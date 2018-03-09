ATLETİCO MADRİD, TURU İLK MAÇTAN BİTİRDİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, evinde konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi ve çeyrek finale çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, İspanya'da Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Rus ekibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Atletico Madrid, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Diego Simeone'nin takımına farklı galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Saul Niguez, 47. dakikada Diego Costa ve 90. dakikada Koke kaydetti.
MANUEL FERNANDES 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Lokomotiv Moskova forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, 90 dakika sahada kaldı.
Çeyrek finale çıkmak için büyük avantaj yakalayan Atletico Madrid, 15 Mart tarihinde Rusya'da Lokomotiv Moskova ile rövanş maçına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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