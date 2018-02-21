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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Fernando Torres'i Sildi

ATLETİCO MADRİD TEKNİK DİREKTÖRÜ DİEGO SİMEONE, FERNANDO TORRES'İ SİLDİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Dieo Simeone, "Torres'in kalması için bir şey yapacak mısınız?" sorusuna "Hayır yapmayacağım" cevabını verdi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Fernando Torres'i Sildi(10/10)6

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Torres'in Atletico Madrid'deki geleceği yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin "Griezmann'ın kalması için büyük uğraş verdiniz. Aynısını Fernando Torres için de yapacak mısınız?" sorusuna "Hayır, yapmayacağım" cevabını verdi.

SEZON SONU TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Simeone'nin bu cevabının ardından 33 yaşındaki tecrübeli forvetin sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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