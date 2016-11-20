

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında oynanan Madrid derbisini, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-0 yenen Real Madrid kazandı.







Gelecek sezon yeni stadına geçecek olan Atletico Madrid, tarihi Vicente Calderon Stadı'nda ligde oynadığı son derbi maçında farklı yenilgi alırken, karşılaşmanın yıldızı hat-tirck yapan Cristiano Ronaldo oldu.







Maça iyi başlayan Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile art arda ataklar geliştirdi. 12. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ronaldo'nun şutunda Sloven kaleci Jan Oblak çizgi üzerinde muhteşem bir kurtarışla gole izin vermedi.







23. dakikada kaleyi yandan gören bir noktada Real Madrid adına serbest vuruşu kullanan Ronaldo'nun sert şutunda defansta Savic'e çarpan top bu kez kaleci Oblak'ı yanıltıp ağlara gitti. Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.







İkinci yarı maça daha hızlı başlayan taraf Atletico oldu. Ancak Griezmann ile gelişen ataklar sonuç getirmedi.