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Atletico Madrid, Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco'yu Çin'e Sattı

ATLETİCO MADRİD, NİCOLAS GAİTAN VE YANNİCK CARRASCO'YU ÇİN'E SATTI

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco'yu Çin Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'a 50 milyon euroya sattı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Atletico Madrid, Nicolas Gaitan Ve Yannick Carrasco'yu Çin'e Sattı(10/10)6

Atletico Madrid, iki yıldızı Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco'yu Çin'e satarak 50 milyon Euro gelir elde etti.

İKİ YILDIZ İÇİN 50 MİLYON EURO

İspanya La Liga'nın 2. sırasında bulunan Atletico Madrid, Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco'yu Çin ekibi Dalian Yifang'a 50 milyon euro bonservis bedeliyle sattı.

Gaitan, bu sezon İspanyol ekibiyle 13 maça çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı. Belçikalı futbolcu Carrasco ise 28 maçta 4 gol ve 7 asist üretti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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