Atletico Madrid Galatasaray maçı ile sarı-kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele oynanacak. Atletico Madrid Galatasaray maçı bu hafta nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Peki Atletico Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Atletico Madrid Galatasaray maçı ile sarı-kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele oynanacak. Atletico Madrid Galatasaray maçı bu hafta nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Peki Atletico Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?







Galatasaray Atletico'yu yendiği takdirde ise Astana Benfica mücadelesinin de oynanacağı gecede büyük bir avantaj yakalamış olacak. Peki Atletico Madrid Galatasaray maçını canlı izlemek için ne yapmak gerekiyor. Bir diğer soru Galatasaray Atletico maçı hangi kanalda?



Atletico Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda şifreli mi?







Atletico Madrid Galatasaray maçı 25 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu-Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak