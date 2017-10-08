ATLETİCO MADRİD, BEŞİKTAŞLI TALİSCA İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İspanyol devi Atletico Madrid, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca için teklif hazırlıyor.
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana üst düzey futbol oynayan Anderson Talisca, transfer haberlerini de beraberinde getiriyor.
Sezon başında Manchester United'ın ilgilendiği Brezilyalı yıldız ile bu kez Atletico Madrid yakından ilgileniyor. Devre arasında transfer yasağı bitecek olan İspanyollar, Sambacıyı takip ederken, menajerler vasıtasıyla da oyuncunun şartlarını araştırıyor.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olan Talisca'nın, 20 milyon euroluk bir opsiyon maddesi var. Kartal, bu rakamı verirse Talisca'nın bonservisi alacak. Atletico Madrid ise Ocak ayında Benfica ile anlaşıp, Beşiktaş'a da bir miktar pay verip transferi sonuçlandırmanın yollarını arıyor.
BEŞİKTAŞ ONAY VERMEDEN SATAMAZLAR
Ancak bu hiç kolay değil. Benfica'nın 20 milyondan aşağı bir teklife sıcak bakmayacağı göz önünde bulundurulurken, Beşiktaş'ın da isteyeceği bedelle bu rakamın 30 milyon eurolara ulaşması muhtemel. Benfica devre arasında hangi rakama anlaşırsa anlaşsın, Beşiktaş'ın rızası olmadan oyuncuyu Ocak ayından hiçbir kulübe satma hakkına sahip değil.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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