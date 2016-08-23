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atletico, hakan'ı istiyor!

ATLETİCO, HAKAN'I İSTİYOR!

İspanyol AS Gazetesi, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir iddiayı gündemine taşıdı. Gazete, Atletico Madrid'in milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığını okuyucularına aktardı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 13:18
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İspanyol AS Gazetesi, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir iddiayı gündemine taşıdı. Gazete, Atletico Madrid'in milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığını okuyucularına aktardı.



Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid'in takibinde. İspanyol AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; Madrid ekibi milli futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor. Atletico'nun Bayer Leverkusen'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazan AS, bu transfer için 20 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığını okuyucularına aktardı.



Gazete, Atletico'nun Hakan Çalhanoğlu'nu 2 yıl önce Hamburg'dan ayrılma kararı verdiği dönemde de renklerine bağlamaya çalıştığını ancak bu kez transferde daha ısrarcı olduğunun altını çizdi.








Etiketler: Atletico  Hakan  I  İstiyor    haber

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