

Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren Atletico Madrid, 2016-2017 sezonundaki ilk galibiyetini Celta Vigo deplasmanında aldı. 3 puanı getiren golleri ikinci devrede bulan başkent ekibinde Koke, Griezmann (2) ve Correa zaferi getiren isimler oldular: 3-0







Simeone'nin öğrencileri ilk yarıda etkisiz bir görüntü sergiledi. Atletico'ya 3 puanı getiren isim Fransız yıldız Antoine Griezmann oldu. 53. dakikada Koke'nin golünde asisti yapan isim olan 25 yaşındaki forvet, 73 ve 81'de attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Perdeyi kapatan isim 89'da Angel Correa oldu.







Bu sonucun ardından Atletico Madrid üç hafta sonunda 5 puana ulaştı. Celta Vigo ise henüz puanla tanışamadı.