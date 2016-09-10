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atletico 3 puana kavuştu

ATLETİCO 3 PUANA KAVUŞTU

La Liga'nın 3. haftasında Celta Vigo deplasmanına konuk olan Atletico Madrid, bu sezonki ilk 3 puanını 4 golle aldı.

Tarih : 10 Eylül 2016, 16:11
Puan Ver : Atletico 3 Puana Kavuştu(10/10)8


 Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren Atletico Madrid, 2016-2017 sezonundaki ilk galibiyetini Celta Vigo deplasmanında aldı. 3 puanı getiren golleri ikinci devrede bulan başkent ekibinde Koke, Griezmann (2) ve Correa zaferi getiren isimler oldular: 3-0



Simeone'nin öğrencileri ilk yarıda etkisiz bir görüntü sergiledi. Atletico'ya 3 puanı getiren isim Fransız yıldız Antoine Griezmann oldu. 53. dakikada Koke'nin golünde asisti yapan isim olan 25 yaşındaki forvet, 73 ve 81'de attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Perdeyi kapatan isim 89'da Angel Correa oldu.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid üç hafta sonunda 5 puana ulaştı. Celta Vigo ise henüz puanla tanışamadı.








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