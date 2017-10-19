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Atlasglobal ve KLM, Ortak Uçuş İçin Anlaşma İmzaladı

ATLASGLOBAL VE KLM, ORTAK UÇUŞ İÇİN ANLAŞMA İMZALADI

Atlasglobal, Avrupa'nın önde gelen hava yolu şirketlerinden KLM ile ortak uçuş anlaşması imzaladı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Atlasglobal Ve Klm, Ortak Uçuş İçin Anlaşma İmzaladı(9/10)5

Global bir havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Atlasglobal, Avrupa'daki büyümesine ortak uçuş anlaşmaları ile devam ediyor. 2017 yılı içinde Air France ve Air Serbia havayolu şirketleri ile ortak uçuş anlaşmalarına imza atan Atlasglobal, şimdi de Hollanda'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan KLM ile güçlerini birleştirdi.

ANLAŞMA 29 EKİM'DE GEÇERLİ OLACAK

İki büyük havayolu şirketi arasında yapılan anlaşma ile Atlasglobal ve KLM yolcularına yeni seyahat imkanları sunuluyor. 29 Ekim 2017 itibariyle geçerli olacak anlaşmaya istinaden her iki havayolu da haftalık 7'şer sefer düzenledikleri İstanbul - Amsterdam - İstanbul hattında birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyarak satış yapabilme imkanı bulacak. İlk aşamada İstanbul-Amsterdam-İstanbul hattında ortak uçuş seferlerine başlayacak olan iki havayolu daha sonra anlaşmanın kapsamını İstanbul ve Amsterdam ötesindeki uçuşları da dahil ederek genişletecek.

"STANDARTLARIMIZIN GLOBAL ÖLÇEKTE KABUL GÖRMESİNDEN MUTLUYUZ"

Anlaşmaya ilişkin konuşan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, "Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan KLM ile yaptığımız ortak uçuş anlaşmamız Avrupa'da istikrarlı büyüme stratejimizin en önemli adımlarından biri. Geçtiğimiz Ocak ayında Air France ile yaptığımız ortak uçuş anlaşması ile haftanın her günü gerçekleştirdiğimiz Paris uçuşlarımızın sayısını artırdık ve uçuş noktalarımıza Paris uzantılı olarak 11 yeni hat ekledik. Yakında Paris ötesindeki noktalara yenilerini ekleyeceğiz.

"UÇUŞ AĞIMIZA BELGRAD'I EKLEDİK"

Air France ile yaptığımız anlaşmanın hemen sonrasında da Air Serbia ile ortak uçuş anlaşması imzaladık. Uçuş ağımıza Belgrad'ı ekledik. Haftanın her günü karşılıklı olarak Belgrad'a uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Hollanda'nın ve Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan KLM ile ortak uçuş anlaşması imzaladık. KLM ile ortak uçuş başlatmamız Atlasglobal'in uluslararası hizmet standartlarının global ölçekte büyük havayolları tarafından da kabul gördüğünün kanıtıdır. KLM ile işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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