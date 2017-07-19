ATKIDA NE YAZDIĞINI BİLMEYEN COENTRAO'NUN BAŞI DERDE GİRDİ
Sporting Lizbon'a transfer olan Coentrao, eski takımı Benfica'ya küfür yazısı içeren atkıyla fotoğraf çektirmesi ülkede büyük olay yarattı.
Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayrılarak ülkesi Portekiz'in önemli takımlarından Sporting Lizbon'a transfer olan Fabio Coentrao, maç sonu poz verdiği ve üzerinde eski takımı Benfica'ya küfür yazan atkı nedeniyle hedef tahtasına kondu.
"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
Coentrao yaptığı açıklamada "Fotoğraflara baktığımda atkıda ne yazdığını gördüm ve ben de şok oldum. Ben bütün kulüplere sonsuz saygı duyan birisiyim ve kariyerimin yarısı buradaki insanlarla beraber geçti. Hem insan olarak hem de bir profesyonel olarak başkalarına sataşmak, benim yapabileceğim bir şey değil. Bugün Sporting Lizbon forması giyiyorum ama Portekiz'in bütün takımlarına sonsuz saygı duyuyorum." diyerek bir özür mesajı yayınladı.
Kaynak: haberinburada
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