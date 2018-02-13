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Atina derbisinin faturası ağır oldu

ATİNA DERBİSİNİN FATURASI AĞIR OLDU

Yunanistan'da oynanan Olympiakos - AEK maçında çıkan olaylar nedeniyle federasyon cezayı kesti. Ev sahibi ekip; puan silme, saha kapatma ve para cezası aldı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Atina Derbisinin Faturası Ağır Oldu(6/10)2

Atina derbisinde yaşanan olaylar, Olympiakos'a pahalıya patladı. Karaiskakis Stadı'nda geçen hafta oynanan Oliympakos-AEK karşılaşmasının son dakikalarında konuk ekip iki gol bularak maçı kazanmış, ortalık karışmıştı.

Ev sahibi ekibin taraftarları bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerken, rakip teknik ekibe saldırı girişimi yaşanmış, taraftarlar saha ortasında polisle çatışmıştı. Ayrıca konuk ekibin bayrakları maç sırasında yakılmış, maç öncesi e sonrası statta da olaylar çıkmıştı.

PUAN SİLME, PARA CEZASI, SAHA KAPATMA

Yunanistan Süper Ligi disiplin komitesi inceleme başlattığı olaylarla ilgili kararını verdi. Kırmızı-beyazlılara 3 puan silme cezası verilirken, ayrıca iki maç saha kapatma (seyircisiz oynama) ve 90 bin euro da para cezası kesildi.

ZİRVENİN ÇOK GERİSİNE DÜŞTÜLER

PAOK ve AEK'nın hemen ardında üçüncü sırada bulunan Olympiakos şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. PAOK'un 6, AEK'nın 4 puanla gerisinde bulunan 43 puanlı Atina ekibinin puanı 40'a düşürüldü.

CEZALAR AĞIRLAŞMIŞTI

Panathinaikos ve PAOK'a da son dönemde ağır cezalar verilmişti. Yunanistan'da sıkılaşan cezalar, meclisten geçen konuyla ilgili mevzuatın yansımaları olarak değerlendiriliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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