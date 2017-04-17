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atın kazada kopan kafası sürücüyü öldürdü

ATIN KAZADA KOPAN KAFASI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRDÜ

Gaziantep'te otomobilin bir ata çarpması sonucu yaşanan kazada, atın koparak otomobilin camından içeri giren kafası sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı sürücü 1 ay sonra yaşamını yitirdi.

Tarih : 17 Nisan 2017, 14:16
Puan Ver : Atın Kazada Kopan Kafası Sürücüyü Öldürdü(6/10)4


İddiaya göre, Tekirdağ'dan iki oğluyla birlikte eşinin memleketi Gaziantep'e doğru yola çıkan 36 yaşındaki İbrahim Çelik idaresindeki 59 DU 520 plakalı Otomobil, Osmaniye-Kadirli otobanında aniden yola çıkan başı boş bir ata çarptı. Atın çarpmanın etkisiyle kopan kafası, sürücü Çelik'in üzerine düştü.



İlginç kazada ağır yaralanan sürücü Çelik, Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Çelik'in kazada yaralanan çocukları 1,5 yaşındaki Ayhan ve 14 yaşındaki Onur ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İbrahim Çelik'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Babasını feci kazada kaybeden Onur ile annesi Azize, gözyaşlarını tutamadı.



 



kaynak:milliyet








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