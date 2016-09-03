

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nca gözaltına alınan 12 kişiden Atilla Taş, Mutlu Çölgeçen ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler, dün tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.







Abdullah Alparslan Akkuş, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz ve Ömer Şahin savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.