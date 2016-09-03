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atilla taş ve gökçe fırat tutuklandı

ATİLLA TAŞ VE GÖKÇE FIRAT TUTUKLANDI

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden Murat Aksoy, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Mutlu Çölgeçen tutuklandı.

Tarih : 03 Eylül 2016, 09:55
Puan Ver : Atilla Taş Ve Gökçe Fırat Tutuklandı(10/10)8


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nca gözaltına alınan 12 kişiden Atilla Taş, Mutlu Çölgeçen ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler, dün tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.



Abdullah Alparslan Akkuş, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz ve Ömer Şahin savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.








Etiketler: Atilla  Taş  Ve  Gökçe  Fırat  Tutuklandı    haber

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