

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında yeni bir gelişme var. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açılan davada serbest bırakılan 13 isim, gözaltına alındıktan sonra tekrar hakim karşısına çıktı.







Çağlayan'daki Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, hükmünü 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından verdi.







kaynak:milliyet