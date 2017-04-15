Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

atilla taş ve diğer şüpheliler yeniden tutuklandı

ATİLLA TAŞ VE DİĞER ŞÜPHELİLER YENİDEN TUTUKLANDI

FETÖ'nün medya yapılanmasını deşifre eden davada serbest bırakılıp tekrar gözaltına alınan isimlerden 12'si cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ali Akkuş, 17-25 Aralık'tan sonra Zaman gazetesi yönetimiyle ters düştüğü göze alınarak şartlı tahliye edildi.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:16
Puan Ver : Atilla Taş Ve Diğer Şüpheliler Yeniden Tutuklandı(9/10)6


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında yeni bir gelişme var. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açılan davada serbest bırakılan 13 isim, gözaltına alındıktan sonra tekrar hakim karşısına çıktı.



Çağlayan'daki Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, hükmünü 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından verdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Atilla  Taş  Ve  Diğer  Şüpheliler  Yeniden  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER