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atilla taş 'fetö' suçlamasıyla gözaltına alındı

ATİLLA TAŞ 'FETÖ' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Taş’ın, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirileceği öğrenildi

Tarih : 31 Ağustos 2016, 08:50
Puan Ver : Atilla Taş 'fetö' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı(0/10)


TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Atilla Taş, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Taş'ın, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirileceği öğrenildi.










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