ATİLLA TAŞ 'FETÖ' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Taş’ın, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirileceği öğrenildi
TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Atilla Taş, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Taş'ın, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirileceği öğrenildi.
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