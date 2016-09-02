ATİLLA TAŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve gazetecilerin de bulunduğu 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.
FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve gazetecilerin de bulunduğu 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. Atilla Taş, emniyetten adliyeye giderken, gazetecilere el salladı.
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