Edinson Cavani Tarihe Geçti, Psg Fark Attı
Fatih Terim'den Maç Sonu İtirafı: Bize Yakışmadı
Galatasaray Evinde Osmanslıspor'u 2-0 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Bursaspor Maçında Kadroda Yer Alacak
Gomis Gol Sevinci İle Çıkan Haberleri Yalanladı
Bayern Münih, Hoffenheim'i 5-2 Yendi
Batuhan Karadeniz Geri Döndü!
Fatih Terim'den Ndiaye Açıklaması: Galatasaray'ın Menfaatleri Her Şeyden Önce Gelir
Atiker Konyasporlu Yatabare 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Yıldız Futbolcu Ndiaye Galatasaray'ı Sildi
Göztepe Evinde Konuk Ettiği Kayserispor İle 1-1 Berabere Kaldı
Süper Ligde Galatasaray Evinde Osmanlıspor'u Konuk Edecek
Galatasaray Yönetiminde Olay Yaratan İstifa!
Faydaları Saymakla Bitmez! Türkiye'de Yetiştirilip 25 Ülkeye Satılıyor
Bill Gates Süper İnek Üretmek Milyonlarca Lira Harcayacak
Demba Ba, Göztepe - Kayserispor Maçına Geldi
Tüm İlçe Paniğe Kapıldı! Dedikoduyu Duyan Nüfus Müdürlüğüne Koştu
Giyim Devinden Müslümanları Ayağa Kaldıran Bir Skandal Daha
Zidane'den Ayrılık Sinyali: Uyumlu Olmadığımı Görürsem Yarın Bırakırım
Eksi 18 Dereceye Rağmen Uludağ'a Akın Ettiler

Atiker Konyasporlu Yatabare 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

ATİKER KONYASPORLU YATABARE 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Gençlerbirliği maçında çenesi kırılan Atiker Konyaspor'un yeni transferi Yatabare 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 27 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Atiker Konyasporlu Yatabare 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(5/10)1

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana, Gençlerbirliği maçında aldığı darbe sonucunda çene kemiğinde parçalı kırık oluşan ve ameliyat olan Mustapha Yatabare katılmadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp 7´ye 2 ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

YATABARE 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Atiker Konyaspor´un Gençlerbirliği ile oynadığı 19'ncu hafta maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinin ardından çene kemiğinde parçalı kemik olduğu saptanan Mustapha Yatabare ameliyat oldu.

Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Mustapha Yatabare´nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı. Gece yarısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Hocası Doç. Dr. Mehmet Dadacı ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi. Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Atiker  Konyasporlu  Yatabare  2  Ay  Sahalardan  Uzak  Kalacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER