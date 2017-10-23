ATİKER KONYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA REŞİT AKÇAY İLE YOLLAR AYRILDI
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
KONYASPOR EN SON KAYSERİSPOR'A 2-1 MAĞLUP OLMUŞTU
Kayserispor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Atiker Konyaspor'da yönetim kurulunun akşam saatlerinde olağanüstü toplandığını kaydeden Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak" dedi.
GEÇEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMIŞTI
Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor'un başında çıktığı Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. Geçen sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayarak yeni sezon öncesi Süper Kupayı alan yeşil-beyazlı takım ligde 7 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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