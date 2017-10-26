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Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le Anlaştı

ATİKER KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖR MEHMET ÖZDİLEK'LE ANLAŞTI

Mustafa Reşit Akçay'ın takımdan ayrılmasıyla teknik direktör arayışlarına giren Konyaspor, deneyimli teknik adam Mehmet Özdilek ile anlaştı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 03:20
Puan Ver : Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le Anlaştı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında istediği sonuçları bir türlü alamayan Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan yeşil beyazlılar, Mehmet Özdilek'te karar kıldı.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün resmi internet sitesinden gece yarısı yapılan açıklamada, takımın Mehmet Özdilek'e emanet edildiği, tecrübeli teknik adamın da görevine hemen başlayacağı ifade edildi. Konyaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi.

"HOCAMIZ YARIN KONYA'YA GELECEK"

Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara'da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı. Görüşmeye Atiker Konyaspor'umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı.

Sayın hocamız yarın Konya'ya gelecek, kulübümüzle sözleşme imzalayacak ve akşamki antrenmanda takımımızın başında yer alacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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