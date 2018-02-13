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Atiker Konyaspor Maçında Beşiktaş Taraftarı Olmayacak

ATİKER KONYASPOR MAÇINDA BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLMAYACAK

Spor Toto Süper Ligde bu hafta oynanacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar giremeyecek.

Tarih : 13 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Atiker Konyaspor Maçında Beşiktaş Taraftarı Olmayacak(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçına misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada, 2017-2018 futbol sezonu başlamadan önce yapılan güvenlik toplantıları sonrasında Süper Lig'de oynanacak bazı karşılaşmaların riskli kategoriye alınarak karşılıklı olarak taraftarlara deplasman yasağı getirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

KARAR 9 AĞUSTOS'TA ALINMIŞTI

"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 4/1. Maddesi ve 22.12.2012 tarih ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 5/1. Maddesi hükümleri gereği 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü İl Güvenlik Kurulunca yapılan toplantı sonrasında Atiker Konyaspor'un kendi evinde ve deplasmanda üç takımla oynayacağı müsabakalarda rakip takım taraftarlarının müsabakalara alınmaması yönünde karar verilmiştir.

" ALANYASPOR TARAFTARI TRİBÜNE ALINMAMIŞTI"

Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmaları bu çerçevede yer aldığı için, Süper Ligin ilk yarısında 5. haftadaki Beşiktaş- Atiker Konyaspor maçında taraftarımız tribünde yer almamıştır. Yine Alanyaspor ile sezonun ilk yarısında evimizde oynadığımız maçta Alanyaspor taraftarı tribünlere alınmamış, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynadığımız müsabakada da bu karar doğrultusunda taraftarımız Alanya'ya gitmemiştir.

"MİSAFİR TAKIM TARAFTARI ALINMAYACAK"

Süper Ligin 12. Haftasında oynanan Atiker Konyaspor- Antalyaspor maçında da aynı hükümler uygulanmıştır. 16 Şubat 2018 Cuma akşamı Konya'da oynanacak Atiker Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında da İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım taraftarı alınmayacaktır"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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