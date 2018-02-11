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Atiker Konyaspor cehennemden çıktı!

ATİKER KONYASPOR CEHENNEMDEN ÇIKTI!

Spor Toto Süper Ligde Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Atiker Konyaspor Cehennemden Çıktı!(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

İki takım da maça çok hızlı başlarken, skorde dengeyi bozan gol 21. dakikada geldi. Jahovic'in kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Eto'o, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor'un bu gole cevabı ise gecikmedi. 25. dakikada gelişen organize atakta topu ağlara gönderen Dougles skora yeniden dengeyi getirdi. 40. dakikada sahneye çıkan Ömer Ali Şahiner de şık bir golle Konyaspor'u yeniden öne geçirdi. Bu arada Alanyaspor, 45. dakikada penaltı kazansa da Emre Akbaba'nın vuruşunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

MOKE ATILINCA KONYA 10 KİŞİ KALDI

Atiker Konyaspor, 64. dakikada Wilfred Moke'nin atılmasıyla 10 kişi kalsa da, kalan dakikalarda Serkan Kırıntılı'nın yıldızlaşmasıyla kalesini iyi savundu ve 3 puana uzanmayı başardı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 20 puana yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Atiker  Konyaspor  Cehennemden  Çıktı    haber

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