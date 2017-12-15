Atiker Konyaspor Batman Petrol'u 2-0 Yendi, Tur Atlayan Taraf Oldu
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Atiker Konyaspor Batman Petrol'u 2-0 Yendi, Tur Atlayan Taraf Oldu

ATİKER KONYASPOR BATMAN PETROL'U 2-0 YENDİ, TUR ATLAYAN TARAF OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında sahasında Batman Petrolspor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor son 16 turuna yükseldi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Atiker Konyaspor Batman Petrol'u 2-0 Yendi, Tur Atlayan Taraf Oldu(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupasu 5. tur 2. maçında Atiker Konyaspor sahasında Batman Petrolspor'u ağırladı.

18'inci dakikada sağ kanattan Savaş Polat'ın uzun pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Vedat Bora'nın sert şutu az farkla yandan auta gitti.

22'nci dakikada ceza sahası dışında Eze ile yaptığı duvar pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Evouna'nın şutunda kaleci Ahmet Taş topu güçlükle çeldi.

33'üncü dakikada sağ kanattan Savaş Polat'ın ortasında, ceza sahası içerisinde karambolde kalan topu önünde bulan Vedat Bora'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

KONYASPOR EVOUNA'NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

61'inci dakikada Manyama'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze'nin şutu kaleci Ahmet Taş'tan döndü. Dönen topu önünde bulan Evouna'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İSMAİL GÜVEN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

75'inci dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Savaş Polat'ın ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran İsmail Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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