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Atiker Konyaspor, Ali Çamdalı'nın Sözleşmesini Feshetti

ATİKER KONYASPOR, ALİ ÇAMDALI'NIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshetti.

Tarih : 26 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Atiker Konyaspor, Ali Çamdalı'nın Sözleşmesini Feshetti(5/10)1

Kulüp fesih gerekçesi olarak oyuncunun disiplinsiz hareketleri ve takım arkadaşlarına yönelik yaptığı açıklamalar gösterdi.

"TAKIMIMIZIN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA BÖYLE BİR KARAR ALINMIŞTIR"

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Yönetim Kurulumuz T.M Akhisarspor maçında ortaya konan kötü futbol ve mücadelenin ardından bu akşam toplanmış ve takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir takım kararlar almıştır.

Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı'nın mukavelesi tek taraflı olarak fesh edilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı Akhisar ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir. Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zaruriyeti hâsıl olmuştur.

Ali Çamdalı'na takımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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