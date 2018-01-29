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Atiker Konyaspor, Adis Jahovic İle Anlaşma Sağladı

ATİKER KONYASPOR, ADİS JAHOVİC İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Göztepe'den Adis Jahovic'i transfer ettiklerini açıkladı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : Atiker Konyaspor, Adis Jahovic İle Anlaşma Sağladı(8/10)4

Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar sosyal medya hesabından Jahovic transferini açıkladı.

"JAHOVIC İLE ANLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada "Adis Jahovic Atiker Konyaspor'umuzda...! Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun..." dedi.

Konyaspor, Eto'o ile maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı... Bu transferin ardından Demba Ba da Göztepe'ye imza atacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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