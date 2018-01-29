ATİKER KONYASPOR, ADİS JAHOVİC İLE ANLAŞMA SAĞLADI
Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Göztepe'den Adis Jahovic'i transfer ettiklerini açıkladı.
Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar sosyal medya hesabından Jahovic transferini açıkladı.
"JAHOVIC İLE ANLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"
Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada "Adis Jahovic Atiker Konyaspor'umuzda...! Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun..." dedi.
Konyaspor, Eto'o ile maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı... Bu transferin ardından Demba Ba da Göztepe'ye imza atacak.
Kaynak: haberinburada
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