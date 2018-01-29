Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar sosyal medya hesabından Jahovic transferini açıkladı.

"JAHOVIC İLE ANLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada "Adis Jahovic Atiker Konyaspor'umuzda...! Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun..." dedi.

Konyaspor, Eto'o ile maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı... Bu transferin ardından Demba Ba da Göztepe'ye imza atacak.

Kaynak: haberinburada