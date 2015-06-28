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atık kağıt toplayan gencin durumu yürekleri sızlattı

ATIK KAĞIT TOPLAYAN GENCİN DURUMU YÜREKLERİ SIZLATTI

Adana'da kameralara yansıyan görüntü insanın içini sızlattı.

Tarih : 28 Haziran 2015, 10:51
Puan Ver : Atık Kağıt Toplayan Gencin Durumu Yürekleri Sızlattı(5/10)3


Adana'da kameralara yansıyan görüntü insanın içini sızlattı. Adana'da yaşayan ve ekmek parası için atık kağıt toplayan genç sıcaktan bitkin düşerek bulduğu ilk gölgelikte uyuyakaldı.Genç uyandıktan sonra,ekmek parası diyerek kalkıp işine geri döndü.



Adana' da yaşayan ve ekmek parası uğruna boyundan büyük bir çuvalla atık kağıt toplayan bir gencin, bulduğu bir gölgelikte uyuya kalması, herkeste tebessüm duygusu oluşturdu. Sıcaktan bitkin düşen genç, bulduğu bir çınar ağacının gölgesinde uykuya daldı. Kendini çeken habercilerden habersiz, keyifle uyuyan genç, uyandıktan sonra malum ekmek parası işine geri döndü. Adana'da sokaklarda atık kağıt toplayan genç, sıcakta yorgun düşünce çınar ağacının gölgesinde uykuya dalarken görüntülendi.



 







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