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atiba: hata benim pası tembel verdim

ATİBA: HATA BENİM PASI TEMBEL VERDİM

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba, ikinci yarıda iyi oynamadıklarını belirterek şunları söyledi:

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:12
Puan Ver : Atiba: Hata Benim Pası Tembel Verdim(7/10)5


"Maça iyi ve özgüvenimiz yüksek başladık. Bazı pozisyonlar ve fırsatlar da bulduk ama son paslarda iyi değildik. İkinci yarı Lyon daha baskılı başladı.



Hatta oyunun bazı bölümlerinde bu baskıya cevap vermekte zorlandık. Yediğimiz ikinci golde hatam vardı. Fabri'ye pası tembel verdim. Burası zor bir deplasmandı. Rövanşta daha iyi olmalıyız ve özgüvenimizi yüksek tutup turu geçen taraf olmalıyız."



 



kaynak:sabah

 








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