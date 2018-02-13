ATEŞLİ SAHNELERİYLE GÜNDEM OLAN İSİM, SEVGİLİSİYLE KAVGA ETTİ
Ateşli sahnelerle gündemde olan Büşra Develi, sevgilisi Burak Deniz ile bir AVM'de kavga etti. İkili daha sonra birbirini öpücüklere boğup barıştı.
Oyuncu Büşra Develi ile 3 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Burak Deniz önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'deydi.Sakin şekilde yemek yiyen Büşra Develi ve Burak Deniz bir anda tartışmaya başladı.
ÖPÜŞÜP BARIŞTILAR
Büşra Develi sevgilisine bir şey anlatırken gerildi. Burak Deniz, Büşra Develi'yi uzun uzun dinledi. Sonunda gerginliği yatıştırdı. Çift, AVM'den el ele ayrıldı.
İşte ikilinin o anları:
Kaynak: haberinburada
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