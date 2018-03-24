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Ateşli Pozlarıyla Gündem Olan İsim:Tek Gecelik İlişki Yaşarım
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Ateşli pozlarıyla gündem olan isim:Tek gecelik ilişki yaşarım

ATEŞLİ POZLARIYLA GÜNDEM OLAN İSİM:TEK GECELİK İLİŞKİ YAŞARIM

Verdiği röportajda tek eşliliğe inanmadığını belirten ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, "Aldatılmayı her türlü kabul ederim. Tek gecelik ilişki yaşayabilirim" dedi.

Tarih : 24 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Ateşli Pozlarıyla Gündem Olan İsim:Tek Gecelik İlişki Yaşarım(5/10)3


Murat Boz'un eski sevgilisi olan ve stil danışmanlığı yapan Eliz Sakuçoğlu, Posta gazetesinden Bekir Sacar'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı.



VERDİĞİ CESUR POZLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR



Eliz Sakuçoğlu zaman zaman aşklarıyla ve giydiği cesur kıyafetlerlerle magazin gündemine oturan bir isim... Murat Boz'la yaşadığı aşkla hayatımıza giren Eliz Sakuçoğlu, bu sefer verdiği röportajla adından söz ettireceğe benziyor.



"ALDATILMAYI KABUL EDERİM"



Posta gazetesinden Bekir Sacar'a konuşan Eliz Sakucoğlu "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim." diyerek birçok kadının tepkisini çekecek açıklamalarda imza attı.



"TEK GECELİK İLİŞKİ YAŞAYABİLİRİM"



Bununla da yetinmedi Eliz Sakuçoğlu... Aşk için Roma'yı bile yakabileceğini söyleyen ünlü stil danışmanı "Tek gecelik aşk yaşayabilirim. Bekar bir kadın olarak istediğimi yapabilirim" diyerek alışık olmadığımız söylemlere imza attı.



ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?



Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya'da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış ve Bremen'de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır. 14 yaşındayken Bremen'de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı. Bremen'de ünlü isimlerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul'a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde 2005 yılında 3 bölüm rol aldı.



Eliz Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı ve çekimleri Arjantin'de yapılan Fear Factor yarışmasına katılarak birinci oldu ve büyük ödül 50 bin TL kazandı. İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi kimlikleri bulunan Sakuçoğlu, birçok ünlü isme kliplerinde giyecekleri kıyafetleri hazırladı.



Eliz Sakuçoğlu iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.



Eliz Sakuçoğlu, 10 Ekim 2008'de Almanya'nın Passau kentinde şarkıcı Murat Boz ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır'ın ilçesi Hazro'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.



Eliz Sakuçoğlu, 2015 yılından beri birlikte olduğu Beran Benan'dan Temmuz 2017 tarihinde ayrıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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