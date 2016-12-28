ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE BM DESTEĞİ
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede ateşkes çabalarını desteklediğini söyledi
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada De Mistura ile Lavrov'un Suriye'deki ateşkes görüşmelerine dair görüştükleri belirtildi.
Açıklamaya göre Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya arasında yürütülen ateşkes görüşmelerini ve Kazakistan'da düzenlenmesi planlanan yeni barış görüşmeleri sürecini desteklediğini söyledi.
kaynak:habertürk
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