O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

‘ateşkes bitti savaştayız!'

‘ATEŞKES BİTTİ SAVAŞTAYIZ!'

Ermenistan’dan, ‘Azerbaycan ile ateşkes sürecinin sona erdiği’ açıklaması geldi

Tarih : 23 Aralık 2015, 09:42
Puan Ver : ‘Ateşkes Bitti Savaştayız!'(7/10)10


Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan'ın İsviçre'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında tartışma konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinin geleceğiyle ilgili hiçbir sonuç alınamamıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, “Bugün bir savaşın içindeyiz. Savaş kelimesini kullanmak zorundayız çünkü ortada ateşkes kalmadı... Azerbeycan tank, havan topu, uçaksavar gibi varolan tüm silahları kullanıyor” dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev de “Ateşkes, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'daki yasadışı varlığı nedeniyle bozulmuştur. Ermenistan ele geçirdiği topraklardan çekilmek zorundadır. Ancak bu sayede bölgede sürdürülebilir barıştan söz edilebilir” dedi.










Etiketler: ‘Ateşkes  Bitti  Savaştayız      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER