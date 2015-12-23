

Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan'ın İsviçre'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında tartışma konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinin geleceğiyle ilgili hiçbir sonuç alınamamıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, “Bugün bir savaşın içindeyiz. Savaş kelimesini kullanmak zorundayız çünkü ortada ateşkes kalmadı... Azerbeycan tank, havan topu, uçaksavar gibi varolan tüm silahları kullanıyor” dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev de “Ateşkes, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'daki yasadışı varlığı nedeniyle bozulmuştur. Ermenistan ele geçirdiği topraklardan çekilmek zorundadır. Ancak bu sayede bölgede sürdürülebilir barıştan söz edilebilir” dedi.