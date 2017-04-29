

Ateşi yükseldiğinde çocuğun ya da bebeğin üzerinin kesinlikle örtülmemesi gerektiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Yalman, gerekmedikçe de ateş düşürücüye başvurulmaması gerektiğini söyledi.



Dr. Serdar Yalman, ailelerin en çok korktuğu durumlardan biri olan "ateş" hakkında bilgi verdi. Ateşin vücut ısısının normal seviyenin üzerine çıkması, yanı 38 derece ve üzerine yükselmesi olduğunu belirten Dr. Yalman, "Ateş, vücudun farklı virüs, bakteri ve diğer mikroorganizmaları tanıma ve onlarla savaşı sebebiyle ortaya çıkabilir. Ateşe üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit, romatizmal hastalıklar sebebiyet verebilir. Yüksek ateşle birlikte çocuğun sıvı kaybetmesi böbrek yetmezliğine yol açabilir. Diş çıkarma ve aşılardan sonra da bebeklerde yüksek ateş görülebilir" dedi.







kaynak:habertürk