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Ateş Açtığı Otelin 32. Katında Öldürülen Las Vegas Saldırganının Kimliği Belli Oldu

ATEŞ AÇTIĞI OTELİN 32. KATINDA ÖLDÜRÜLEN LAS VEGAS SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Las Vegas'ta en az 50 kişinin öldüğü 200 kişinin yaralandığı katliamın 32. kattan ateş açan saldırganı Stephen Paddock, öldürüldü. Asya kökenli kadın arkadaşı ise aranıyor.

Tarih : 02 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Ateş Açtığı Otelin 32. Katında Öldürülen Las Vegas Saldırganının Kimliği Belli Oldu(7/10)3

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivaline silahlı saldırıda bulunarak insanların üzerine ateş açan saldırgan, otelin 32. katında polis tarafından öldürüldü. Las Vegas Şerifi, saldırganın bölge sakini olduğunu açıkladı. Saldırganın Las Vegas'ta yaşayan Stephen Paddock adlı bir kişi olduğu bildirildi. Polis, şimdi ise Asya kökenli olduğu tahmin edilen kadın arkadaşının peşinde.

SALDIRIDA EN AZ 50 KİŞİ ÖLDÜ

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda en az 50 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Yaralananlardan 14'ünün durumu ise ağır.

Las Vegas saldırganı Stephen Paddock...

2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Ölenler arasında polis memurlarının da olabileceğine dikkati çeken Lombardo, yaralanan 2 polisin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Lombardo'nun açıklamasının ardından iki polisin öldüğü haberi geldi."SALDIRGAN BÖLGE SAKİNİ"

Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Otelin 29. katından sonrasını boşaltan polisin saldırganı vurarak öldürdüğüne işaret eden Lombardo, saldırganın bölge sakini olduğunu kaydetti.

Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz." diye konuştu.SALDIRGANIN ASYA KÖKENLİ KADIN ARKADAŞI ARANIYOR

Bu arada polis, saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adında arkadaşını bulmaya çalışıyor. Daha önceden Las vegas'ta gazino hostesi olan Marliou Danley, polis tarafından en az 50 kişinin öldüğü ve 200 kişinin yaralandığı "Las Vegas Kartliamı"nın şüphelisi olarak aranıyor.

Facebook'ta çocukları ve torunlarıyla pek çok fotoğrafı bulunan kadının facebook hesabını tamamen kapattığı belirlendi. 1,25 boyundaki kadın fail, Stephen Paddock'a saldırıda yardım etme suçundan aranıyor.

HAVAALANI KISMEN UÇUŞLARA BAŞLADI

Saldırı nedeniyle bir süre kapatılan Las Vegas McCarran Havaalanı, kısmen uçuşlara açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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